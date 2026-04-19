Il Papa in Angola | oltre 100mila fedeli a Kilamba e un forte appello alla rinascita

Nella seconda giornata della sua visita in Angola, il Papa ha presieduto una messa a Kilamba davanti a circa 100mila fedeli. L'evento ha visto una partecipazione numerosa, con un'affluenza che ha riempito lo spazio dedicato alla celebrazione. Durante il suo intervento, il Pontefice ha lanciato un appello alla rinascita e al rinnovamento, rivolgendo parole di incoraggiamento a tutti i presenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una messa partecipata da oltre centomila persone. Nella sua seconda giornata di visita in Angola, il Pontefice ha celebrato una messa a Kilamba davanti a una folla imponente: circa 100mila fedeli riuniti per l’occasione. Un momento di grande partecipazione e raccoglimento, che ha segnato uno dei passaggi più significativi del viaggio apostolico nel Paese africano. “Un Paese bellissimo segnato dalla guerra”. Nel corso dell’omelia, il Papa ha definito l’Angola “un Paese bellissimo, ma ferito dalla guerra”, sottolineando le profonde cicatrici lasciate dai conflitti del passato. Le sue parole hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di non dimenticare le sofferenze vissute, ma al tempo stesso di guardare avanti con speranza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il Papa in Angola: oltre 100mila fedeli a Kilamba e un forte appello alla rinascita Notizie correlate Papa in Angola: la sfida della fede tra Kilamba e Mama MuximaIl Pontefice si trova oggi in Angola per la sua seconda tappa nel continente africano, dove la celebrazione della Messa a Kilamba segna un momento... Papa Leone alla spianata ‘cinese’ di Kilamba. Bagno di folla per il secondo giorno in Angola: “Paese ferito, ha sete di pace”. La direttaLuanda (Angola), 19 aprile 2026 – Bagno di folla per Papa Leone XIV, arrivato in papamobile alla spianata di Kilamba, dove lo hanno atteso almeno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papa Leone lascia il Camerun e vola in Angola; Il Papa in Angola: Sull’Africa le mani di prepotenti interessi. La vita ridotta a merce di scambio; Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con Trump; Papa Leone XIV in Angola: un Paese ancora frammentato e una Chiesa punto di riferimento. Il Papa in Angola: povertà e disagi sociali, la Chiesa raccolga il grido della genteLeone XIV celebra la Messa della domenica davanti a 100mila fedeli nella città fantasma voluta dalla Cina a 30 chilometri dalla capitale Luanda. Serve una comunità ecclesiale capace di «costruire sp ... avvenire.it Papa Leone XIV in Angola, messa a Kilamba e visita al santuario di MuximaIl Papa celebra a Kilamba davanti a centinaia di migliaia di fedeli e si raccoglie a Muxima, rilanciando temi sociali ed evitando lo scontro con le critiche internazionali ... notizie.it “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno disaccordi reali – la realtà è spesso molto più complessa“. Lo scrive su X il vicepresidente Usa JD Vance pubbli - facebook.com facebook Il vicepresidente degli #USA, JD #Vance interviene sul dibattito tra politica e #Chiesa, commentando su X le parole di Papa #Leone. “Gli sono grato per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti - e sì, disaccordi reali c x.com