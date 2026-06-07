A gennaio, un infortunio al ginocchio ha causato l’interruzione di molte attività, mentre il giocatore ha segnato sei gol in Conference League. Recentemente, il tecnico del Milan è stato confermato sulla panchina, e il Crystal Palace ha vinto la finale di Conference League. Tra questi eventi si collega anche il ritorno di interesse per il giocatore Mateta, che sta tornando alla ribalta.

C’è un filo che collega il mercato di gennaio del Milan, una visita medica andata storta e la finale di Conference League vinta dal Crystal Palace pochi giorni fa. Quel filo ha un nome e un cognome: Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese classe 1997 era a un passo dai rossoneri durante l’ultima sessione invernale, con accordo già raggiunto tra i club. Poi, nelle ore decisive, il Milan si tirò indietro: le condizioni del ginocchio del giocatore non convincevano la dirigenza di allora, e l’operazione saltò. Mateta rimase a Londra, segnò sei reti, compresa quella nella finale europea, e si prese la convocazione di Didier Deschamps per il Mondiale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il ginocchio che bloccò tutto a gennaio, i sei gol in Conference League e ora Glasner sulla panchina del Milan: Mateta torna di moda

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