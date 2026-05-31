A gennaio, il calciatore francese è stato vicino sia alla Juventus che al Milan, ma non si è trasferito in nessuna delle due squadre. Dopo aver valutato diverse opzioni, è rimasto nella sua attuale squadra. La Juventus sembra interessata a rinforzare l’attacco con il suo acquisto, mentre il giocatore non ha ancora firmato un nuovo contratto. La trattativa resta aperta, ma fino a ora non ci sono state novità ufficiali.

Dove eravamo rimasti? A gennaio era stato prima vicino alla Juve, poi al Milan, ma alla fine, complici alcuni problemi al ginocchio, non si era mosso da Londra. Adesso, Jean Philippe Mateta torna nel mirino dei bianconeri, alle prese con il complicato rinnovo di Dusan Vlahovic e in attesa dell'appuntamento con il Psg, dopo la finale di Champions League, per provare a riportare a Torino Kolo Muani. Proprio colui al quale, con un sorpasso improvviso, l'attaccante del Crystal Palace ha sottratto il posto al prossimo Mondiale. E questa terza sarà la volta buona per vederlo protagonista in Serie A? Sono passati quattro mesi e mezzo da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima le commissioni, poi il ginocchio, ora torna di moda per la Juve: Mateta, sarà la volta buona?

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