La rivincita di Jean-Philippe Mateta | dal trasferimento saltato al Milan al gol trionfo in Conference League
Jean-Philippe Mateta ha segnato il gol decisivo nella finale di Conference League, contribuendo alla vittoria del Crystal Palace contro il Rayo Vallecano. La partita si è conclusa con il successo del club inglese, con il francese che ha portato a casa il risultato. A pochi mesi dal mancato trasferimento al Milan, Mateta ha ottenuto una vittoria importante in campo internazionale.
Il centravanti francese Jean-Philippe Mateta ha regalato al Crystal Palace la conquista della Conference League segnando il gol decisivo nella finale vinta contro gli spagnoli del Rayo Vallecano, firmando una clamorosa rivincita sportiva a pochi mesi dal suo mancato passaggio al Milan. Come ricostruito in un focus da Calciomercato.it, l’attaccante era stato virtualmente acquistato dal club rossonero alla fine dello scorso gennaio per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Il trasferimento era però saltato l’ultimo giorno utile a causa di alcune problematiche fisiche emerse durante i controlli medici di rito, trasformando il giocatore nel protagonista assoluto della serata europea di ieri e nel principale rimpianto stagionale della formazione italiana. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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