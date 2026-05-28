La rivincita di Jean-Philippe Mateta | dal trasferimento saltato al Milan al gol trionfo in Conference League

Notizia in breve

Jean-Philippe Mateta ha segnato il gol decisivo nella finale di Conference League, contribuendo alla vittoria del Crystal Palace contro il Rayo Vallecano. La partita si è conclusa con il successo del club inglese, con il francese che ha portato a casa il risultato. A pochi mesi dal mancato trasferimento al Milan, Mateta ha ottenuto una vittoria importante in campo internazionale.