Inter caso Rocchi Tramontana non ci sta | Tutto molto strano chi aspettava solo questo da anni ora ci sguazza L’anno scorso tutto contro e non guadagni…

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, per un possibile coinvolgimento in frode sportiva relativa al campionato di Serie A 2024-2025. Tramontana, un osservatore del calcio, ha commentato la situazione, esprimendo scetticismo e ritenendo che ci siano interessi consolidati nel sistema. La notizia si aggiunge a un quadro di tensione e accuse che coinvolgono diversi attori del mondo del calcio.