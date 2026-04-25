Inter caso Rocchi Tramontana non ci sta | Tutto molto strano chi aspettava solo questo da anni ora ci sguazza L’anno scorso tutto contro e non guadagni…
La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, per un possibile coinvolgimento in frode sportiva relativa al campionato di Serie A 2024-2025. Tramontana, un osservatore del calcio, ha commentato la situazione, esprimendo scetticismo e ritenendo che ci siano interessi consolidati nel sistema. La notizia si aggiunge a un quadro di tensione e accuse che coinvolgono diversi attori del mondo del calcio.
La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il designatore arbitrale Gianluca Rocchi nell’ambito di un’inchiesta per concorso in frode sportiva legata al campionato di Serie A 2024-2025. Secondo quanto riportato dall’AGI, a Rocchi vengono contestati tre capi d’accusa. In uno di questi, i magistrati ipotizzano che avrebbe designato arbitri ritenuti ‘graditi’ all’Inter. L'articolo Inter, caso Rocchi, Tramontana non ci sta: “Tutto molto strano, chi aspettava solo questo da anni, ora ci sguazza. L’anno scorso tutto contro e non guadagni.” proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Panoramica sull’argomento
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