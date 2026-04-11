In un’intervista rilasciata a La Repubblica, il centrocampista dell’Inter ha parlato del confronto con i compagni, ricordando l’esperienza dello scorso anno. Ha commentato la costruzione della squadra, ritenendola efficace, e ha fatto un confronto tra l’attuale allenatore e il suo predecessore, sottolineando la maggiore empatia di quest’ultimo. L’intervista completa con il calciatore turco è disponibile seguendo gli aggiornamenti sulla squadra nerazzurra.

di Andrea Greco Calhanoglu a La Repubblica: l’intervista completa del turco nerazzurro. Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Hakan Calhanoglu è il protagonista di un un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de La Repubblica, il metronomo dei nerazzurri ha toccato diversi temi caldi, analizzando il suo momento di forma e il legame profondo che lo unisce all’Inter. PAROLE – « Il gol con la Roma? Capisco che Bastoni non riesce a crossare e mi metto in posizione. Zielinski mi vede e me la passa. Controllo che non ci sia nessuno dietro, sposto la palla avanti e calcio. Ma non è stata la mia rete più bella. Il tiro contro il Verona era più angolato » « Critiche a Svilar? A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la para. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu a La Repubblica: «Ci siamo confrontati: abbiamo il ricordo dell’anno scorso! La squadra è stata costruita bene: Chivu è più empatico di Inzaghi»

Dimarco a Sky: «Ci è mancata lucidità. La gente non ci vedeva tra le prime 4 e siamo a +7. Ricci? L’anno scorso con la Lazio…»di Redazione Inter News 24L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata in campionato contro...

MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test, mi sento più pronto dell’anno scorso”Alex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 da vice-campione iridato in carica, dopo aver disputato di gran lunga la miglior stagione...

Temi più discussi: Inter, torna Lautaro e si rivede la luce: travolge la Roma 5-2 e mette le mani sullo scudetto; Inter, il grande retroscena sul confronto: Lautaro e Calhanoglu in spogliatoio hanno detto…; Inter - Roma (5-2) Serie A 2025; Altro che addio! Calhanoglu apre al rinnovo con l'Inter: decisivo Chivu, i dettagli.

I miei tiri imparabili per i portieri: Hakan Calhanoglu intervistato da La RepubblicaI miei tiri imparabili per i portieri. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. A pronunciare. tuttomercatoweb.com

Calhanoglu: Obiettivo? Vincere trofei! Dopo l’Inter mi vedo…Protagonista anche fuori dal campo, Hakan Çalhano?lu ha parlato ai microfoni de La Repubblica dopo il gol contro la Roma. Dai segreti dietro quella rete che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri, ... passioneinter.com

"Chi lo critica provi a stare in porta: il pallone cambia direzione, è un effetto che cerco" Calhanoglu prende le difese di Svilar dopo le critiche ricevute in occasione del goal del turco x.com

Rebus Calhanoglu: Inter offrirà rinnovo al ribasso, allora lui chiederebbe di firmare almeno per… - facebook.com facebook