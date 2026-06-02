I programmi TV di oggi 2 giugno 2026 | fiction e film

Guida ai programmi TV del 2 giugno 2026: “I volti della Repubblica” su Rai 1, “Un nuovo inizio” su Canale 5, “Dungeons & Dragons” su Canale 20. La prima serata del 2 giugno 2026 offre su Rai 1 I volti della Repubblica, una serata simbolica dedicata agli 80 anni della nostra democrazia. Rai 2 punta sulla musica con Formidabile Discoring, un viaggio nella memoria pop italiana. Su Rai 3 torna l’inchiesta con Indovina chi viene a cena, che affronta il tema del teflon e delle sostanze chimiche nelle falde acquifere. Canale 5 propone il nuovo episodio di Un nuovo inizio, tra tensioni familiari e segreti che emergono lentamente. Per gli amanti dell’azione, Italia 1 offre Chief of Station – Verità a tutti i costi, un thriller serrato e adrenalinico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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