I programmi TV di oggi 4 giugno 2026 | film e fiction

Notizia in breve

Oggi, 4 giugno 2026, sui canali televisivi sono in programmazione diversi film e fiction. Su Rai 1 va in onda “Purché finisce bene”, mentre su Canale 5 è trasmesso “Montmartre”. Su TV8 viene invece proiettato “No time to die”. Le trasmissioni sono visibili in prima serata, con orari che variano leggermente tra i diversi canali.