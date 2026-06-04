I programmi TV di oggi 4 giugno 2026 | film e fiction

Da lopinionista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, 4 giugno 2026, sui canali televisivi sono in programmazione diversi film e fiction. Su Rai 1 va in onda “Purché finisce bene”, mentre su Canale 5 è trasmesso “Montmartre”. Su TV8 viene invece proiettato “No time to die”. Le trasmissioni sono visibili in prima serata, con orari che variano leggermente tra i diversi canali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Guida ai programmi TV del 4 giugno 2026: “Purché finisce bene” su Rai 1, “Montmartre” su Canale 5, “No time to die” su TV8. La prima serata del 4 maggio 2026 offre su Rai 1 arriva la commedia “Purché finisca bene”, racconto leggero e sentimentale che apre la serata con un titolo di grande richiamo. Su Rai 2 spazio allo sport internazionale con la Diamond League, appuntamento atteso dagli appassionati di atletica. Rai 3 punta invece sull’approfondimento culturale con Nevergreen – Perfette sconosciute, dedicato a uno dei film italiani più discussi degli ultimi anni. In casa Mediaset spiccano il film “Montmartre” su Canale 5 e il ritorno di Sarabanda Celebrity su Italia 1, tra musica e nostalgia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

i programmi tv di oggi 4 giugno 2026 film e fiction
© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 4 giugno 2026: film e fiction
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I MIGLIORI FILM IN ARRIVO 2026 Trailer

Video I MIGLIORI FILM IN ARRIVO 2026 Trailer

Notizie e thread social correlati

I programmi TV di oggi 2 giugno 2026: fiction e filmAlle 21:00, su Rai 1 va in onda “I volti della Repubblica”, una fiction che ripercorre eventi storici italiani.

Leggi anche: I programmi TV di oggi 1 giugno 2026: documentari, fiction e film

Argomenti più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 1 giugno; Stasera in tv (30 maggio), dallo spin-off estivo de I migliori anni, a Gigi D’Alessio al Maradona e Mario Tozzi con Sapiens; Programmi TV 30 maggio 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 2 Giugno, in prima serata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web