I programmi TV di oggi 4 giugno 2026 | film e fiction
Oggi, 4 giugno 2026, sui canali televisivi sono in programmazione diversi film e fiction. Su Rai 1 va in onda “Purché finisce bene”, mentre su Canale 5 è trasmesso “Montmartre”. Su TV8 viene invece proiettato “No time to die”. Le trasmissioni sono visibili in prima serata, con orari che variano leggermente tra i diversi canali.
Guida ai programmi TV del 4 giugno 2026: “Purché finisce bene” su Rai 1, “Montmartre” su Canale 5, “No time to die” su TV8. La prima serata del 4 maggio 2026 offre su Rai 1 arriva la commedia “Purché finisca bene”, racconto leggero e sentimentale che apre la serata con un titolo di grande richiamo. Su Rai 2 spazio allo sport internazionale con la Diamond League, appuntamento atteso dagli appassionati di atletica. Rai 3 punta invece sull’approfondimento culturale con Nevergreen – Perfette sconosciute, dedicato a uno dei film italiani più discussi degli ultimi anni. In casa Mediaset spiccano il film “Montmartre” su Canale 5 e il ritorno di Sarabanda Celebrity su Italia 1, tra musica e nostalgia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Essendo un grande fan dei programmi tv di crimine, come CSI, Criminal Minds, Law and Order, NCIS, questo è senza dubbio il mio episodio preferito di tutti. reddit
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