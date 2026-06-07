GT Cup Europe | per Ebimotors a Misano punti pesanti ed errori importanti

Notizia in breve

Durante il fine settimana a Misano Adriatico, Ebimotors ha ottenuto punti importanti nella GT Cup Europe, ma ha anche commesso errori significativi. La squadra ha concluso alcune gare con risultati che potrebbero influenzare la classifica generale, mentre in altre ha avuto difficoltà tecniche o di strategia. La corsa si è svolta tra alti e bassi, lasciando un segno sia positivo che negativo nelle prestazioni complessive.