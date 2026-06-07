GT Cup Europe | per Ebimotors a Misano punti pesanti ed errori importanti
Durante il fine settimana a Misano Adriatico, Ebimotors ha ottenuto punti importanti nella GT Cup Europe, ma ha anche commesso errori significativi. La squadra ha concluso alcune gare con risultati che potrebbero influenzare la classifica generale, mentre in altre ha avuto difficoltà tecniche o di strategia. La corsa si è svolta tra alti e bassi, lasciando un segno sia positivo che negativo nelle prestazioni complessive.
Un fine settimana a luci ed ombre per Ebimotors, quello appena trascorso sulla pista di Misano Adriatico. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli è andata in scena la terza tappa stagionale del campionato GT Cup Europe, con risultati altalenanti per il team di Cermenate (CO), impegnato con due auto (la Porsche 911 GT3 Cup numero 1 (FAEMS Team by Ebimotors) di Matteo Luvisi e da Pietro Delli Guanti e la vettura gemella numero 27, pilotata da Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini ), entrambe in classe Silver. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto sulla pista romagnola. Una gara 1 filata abbastanza liscia, mentre la prova della domenica è stata un susseguirsi di episodi cruciali nelle ultime fasi di corsa. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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