GT Cup Europe 2026 | i risultati di Ebimotors a Portimao

La prima tappa del GT Cup Europe 2026 si è disputata a Portimao, segnando l’inizio della stagione per il FAEMS Team by Ebimotors. Durante la gara, sono stati ottenuti alcuni risultati positivi, ma ci sono stati anche aspetti da migliorare. La corsa ha visto la partecipazione di diverse squadre e piloti, con esiti vari a seconda delle performance in pista. La squadra si prepara ora per le prossime tappe del campionato.

La tappa inaugurale del campionato GT Cup Europe il bilancio per FAEMS Team by Ebimotors è da considerarsi a luci ed ombre. Due le auto schierate al via da FAEMS Team by Ebimotors,. La numero 1 scesa in pista con il duo Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti e la numero 27 con al volante Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. Entrambe le vetture correvano in classe SILVER. Nel fine settimana portoghese, disputatosi sul circuito dell’Algarve a Portimano (16-19 aprile) è filato tutto liscio sino alla gara 2 della domenica. Ma vediamo quanto accaduto nel dettaglio. QUALIFICHE E GARA 1. Dopo dei buoni turni di prove libere, nelle qualifiche 1 secondo posto per Pietro Delli Guanti ed ottava piazza per Matteo Martinelli.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a Portimao Notizie correlate Leggi anche: GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems Team Contenuti di approfondimento Temi più discussi: GTWC, colpo Aston Martin al Paul Ricard con Drudi, Sorensen e Thiim. Valentino Rossi 12; PEDRINI AL VIA DELLA GT CUP EUROPE A PORTIMÃO CON PORSCHE 911 GT3; GT Cup Europe 2026 Portimao: Ebimotors al via; Sette Ferrari al Paul Ricard nel GT World Challenge Europe 2026. GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a PortimaoLa tappa inaugurale del campionato GT Cup Europe il bilancio per FAEMS Team by Ebimotors è da considerarsi a luci ed ombre. Due le auto schierate al via da FAEMS Team by Ebimotors,. La numero 1 scesa ... ilgiornaledigitale.it GT Cup Europe 2026: via alla stagione in Portogallo. Orari e diretteGT Cup Europe: parte dal Portogallo la stagione 2026. Per Ebimotors due equipaggi al via sulla pista di Portimao ... ilgiornaledigitale.it #TCR Europe Cup | Spa-Francorchamps 2026, Qualifiche 2: Gabriele Covini ottiene la prima pole internazionale, in una sessione spezzata dalle bandiere rosse Questa mattina il gioco delle sedie ha visto sette delle dieci vetture in pista cambiare proprietari facebook Bilbao et le PAOK se retrouvent en finale de la FIBA Europe Cup x.com