A Misano Adriatico, il campionato GT Cup Europe si svolge con due auto in pista. La terza tappa stagionale segue le trasferte a Portimao e Spa-Francorchamps. La gara si svolge nel circuito italiano, con orari e dirette televisive disponibili. Le auto sono pronte a sfidarsi sul tracciato, con i team che si preparano alle competizioni previste per questa tappa.

Terzo appuntamento stagionale per il campionato GT Cup Europe. Dopo le due trasferte estere di Portimao e di Spa-Francorchamps, il circus approda in Italia, per la prova di Misano Adriatico. Sul circuito romagnolo, intitolato al pilota motociclistico Marco Simoncelli, si correrà nelle giornate del 5, 6 e 7 giugno. Per Ebimotors saranno in gara i due equipaggi visti sino ad oggi in stagione. Con la Porsche 911 GT3 Cup numero 1 (FAEMS Team by Ebimotors) vedremo il duo formato da Matteo Luvisi e da Pietro Delli Guanti, in categoria Silver. I due occupano ad oggi la seconda piazza di campionato, con ambiziose velleità di raggiungere la vetta. Su auto gemella, ma con il numero 27, scenderanno in pista Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - GT Cup Europe: Ebimotors a Misano con due auto. Orari e dirette

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