Grimaldo lascia il Leverkusen | Barça e Juventus lo vogliono

Alejandro Grimaldo lascia il Bayer Leverkusen dopo aver rifiutato di rinnovare il contratto, che scade tra dodici mesi. Il difensore spagnolo, attualmente sotto contratto con il club tedesco, è considerato un obiettivo di mercato per diversi club europei, tra cui il Barcellona e la Juventus. La sua decisione di non prolungare il contratto ha già scatenato voci di mercato e valutazioni sul suo futuro.

Il conto alla rovescia è già partito. Alejandro Grimaldo ha ancora dodici mesi di contratto con il Bayer Leverkusen e non ha intenzione di prolungarlo: un segnale inequivocabile, quello che arriva dalla Bundesliga, che trasforma il terzino valenciano nel pezzo pregiato dell’estate. Trentatré presenze in Liga tedesca non bastano a descrivere il peso specifico di un giocatore che ha chiuso la stagione con 14 reti e 12 assist in 46 partite tra tutte le competizioni. Numeri da trequartista, non da difensore. Una finestra aperta per soli 10 milioni. Il Leverkusen non è un club che svenderebbe volentieri i propri gioielli, ma di fronte a un giocatore che non firmerà il rinnovo la matematica è semplice: meglio incassare ora che perderlo a parametro zero tra dodici mesi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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