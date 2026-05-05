Grimaldo Juve problemi per il rinnovo con il Leverkusen | il club monitora la situazione C’è un fattore che può agevolare la trattativa

Da juventusnews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Grimaldo, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, si fa più incerto a causa di problemi legati al rinnovo di contratto. La società tedesca sta seguendo da vicino la situazione, mentre una possibile agevolazione per la trattativa potrebbe derivare dalla partecipazione alla prossima Champions League. La Juventus valuta la situazione del giocatore, considerandolo come una possibile opzione per la rosa estiva.

Grimaldo Juve, il laterale in rotta con il Bayer Leverkusen rappresenta un’ottima occasione per l’estate: la Champions League sarà fondamentale. La Juventus pianifica con grandissima attenzione i movimenti per il prossimo calciomercato estivo. Tra le tante opzioni analizzate, riemerge prepotentemente il profilo di Alejandro Grimaldo. Il talento iberico in forza al Bayer Leverkusen è uno storico pallino della dirigenza, che ha sempre continuato a seguirlo. Secondo Tuttosport, gli emissari del club bianconero monitorano le prestazioni dello spagnolo dai tempi del Benfica. Adesso, le dinamiche in Germania si stanno evolvendo in una direzione molto favorevole per tentare l’affondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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