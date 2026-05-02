Il calciomercato del Milan si arricchisce di una possibile trattativa con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Alejandro Grimaldo. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club tedesco ha comunicato la richiesta di una cifra precisa per il difensore spagnolo. La trattativa tra le due società è in corso, ma ancora non ci sono dettagli definitivi o accordi conclusi.

Nel consueto con gli aggiornamenti di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Alejandro Grimaldo. L'esterno sinistro spagnolo andrà in scadenza di contratto nel 2027 e ha recentemente dichiarato che un trasferimento al Milan sarebbe un onore per lui. Il club rossonero è alla ricerca di un laterale di esperienza da affiancare a Bartesaghi in caso di uscita di Estupinan. Di seguito, le parole di Moretto. "Grimaldo può essere un nome importante e interessante per i mercato estivo. Ma non so se ne parleremo in chiave in Italia. La sua priorità è tornare in Spagna, ci sono due club che stanno monitorando la situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Ecco quanto chiede il Leverkusen per Grimaldo”

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