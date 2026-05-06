Tragico incidente stradale nella notte | muore ragazza di 25 anni grave la sorella

Nella notte si è verificato un incidente stradale frontale lungo la strada statale 253 bis in provincia di Bologna. Due veicoli sono entrati in collisione intorno alle 23:30, coinvolgendo due donne a bordo. Una ragazza di 25 anni, alla guida di una delle auto, ha perso la vita, mentre la sorella che si trovava con lei è rimasta in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Tragico incidente frontale tra due auto avvenuto nella notte in provincia di Bologna. Nello schianto ha perso la vita una ragazza di 25 anni, Mariam Aqsa, alla guida di una delle due auto che, intorno alle undici e mezza della sera di martedì, si sono scontrate lungo la strada statale 253 bis.🔗 Leggi su Bolognatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Incidente frontale, dopo il turno di lavoro: morta una ragazza di 25 anni, grave la sorellaGranarolo (Bologna), 6 maggio 2026 - Ancora sangue sulle strade della provincia di Bologna dove, ieri sera, ha perso la vita una ragazza di 25 anni,... Leggi anche: Grave incidente nella notte nel Salernitano: ragazza di 32 anni in ospedale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragico incidente stradale nella notte: morte due studentesse, un’altra in gravi condizioni; Il tragico incidente stradale di Rovereto: automobilista condannata a 8 mesi e 110mila euro di risarcimento. Nello scontro morì il 57enne Mauro Trainotti; Identificata la vittima del tragico incidente sulla Bari-Brindisi: la risposta dal test del Dna; Genova, motociclista muore travolto da un'auto dopo caduta n A12. Tragico incidente stradale: scontro tra auto della Polizia e moto. Muore un agente fuori servizio, feriti due colleghiÈ di un morto e due feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e Bari-Carbonara, all'intersezione con la strada San Giorgio ... quotidianodipuglia.it A Quartu l’addio commosso ad Andrea Lai, morto nel tragico incidente sulla 387Chiesa gremita per l’ultimo saluto al 49enne uscito di strada con la sua moto venerdì notte alla rotatoria di Serdiana: «Era amato da tutti» ... unionesarda.it Cade dalle scale di casa, batte la testa e muore Tragico incidente domestico... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook A Quartu l’addio commosso ad Andrea Lai, morto nel tragico incidente sulla 387 x.com