Una donna di 58 anni è deceduta dopo un grave incidente avvenuto nella sua pasticceria. Ricoverata da diversi giorni, avrebbe dovuto essere trasferita in Chirurgia plastica ricostruttiva nelle stesse ore. Secondo quanto riferito, avrebbe compiuto un gesto disperato nel reparto dell’ospedale dopo l’incidente. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore. La vicenda resta sotto indagine.

Ricoverata da giorni dopo il grave incidente nella sua pasticceria, la 58enne avrebbe dovuto essere trasferita in Chirurgia plastica ricostruttiva nelle stesse ore della tragedia. Una vicenda che ha sconvolto due comunità e che lascia dietro di sé dolore e interrogativi. È morta Maria Carmela D’Angelo, 58 anni, conosciuta a Roccadaspide come titolare della pasticceria “Le delizie di Maria” nella frazione Fonte. La donna era ricoverata da circa una settimana all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere rimasta gravemente ustionata in un incidente sul lavoro avvenuto nel laboratorio della sua attività. Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di oggi, martedì 27 maggio, la donna è deceduta dopo essere precipitata dal terzo piano del padiglione E, dove si trova il reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Muore Maria Carmela D’Angelo: il disperato gesto al Cardarelli dopo il grave incidente nella sua pasticceria

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