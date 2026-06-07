Gp d’Ungheria di MotoGp Marc Marquez vince la gara Bagnaia è terzo

Marc Marquez ha tagliato il traguardo in prima posizione al Gran Premio di Ungheria di MotoGP. La gara si è svolta domenica 7 giugno a Budapest. Il pilota ha conquistato la vittoria, dopo aver già vinto anche la gara Sprint. Nel podio, al terzo posto, si è piazzato un pilota della Ducati, che è tornato a salire sul podio dopo essere rientrato da un infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare.

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Ducati è tornato a vincere a Budapest, dopo essersi preso anche la gara Sprint, alla seconda gara dal rientro dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare. Seconda la KTM di Pedro Acosta, terza l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo approfitta così della caduta in partenza delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin per accorciare nel Mondiale Piloti. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Ducati è tornato a vincere a Budapest, dopo essersi preso anche la gara Sprint, alla seconda gara dal rientro dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP UNGHERIA 2026 - MARQUEZ STRAVINCE al Balaton, MONDIALE RIAPERTO

Notizie e thread social correlati

MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a BagnaiaDopo quasi otto mesi di assenza, il pilota ha preso parte alla gara Sprint del Gran Premio di Spagna a Jarez de la Frontera e si è piazzato primo,...

Gp del Brasile di MotoGp, Marc Marquez vince la gara Sprint: lo spagnolo torna a vincereMarc Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp a Goiania, domenica 21 marzo 2026.

Temi più discussi: MotoGp, Gp Ungheria al Balaton Park, vince Marc Marquez davanti ad Acosta e Bagnaia. VIDEO; MotoGP, GP Ungheria 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Balaton in diretta TV e streaming; MotoGp, ordine d'arrivo Gp Ungheria e classifica Mondiale; F1 a Monaco, MotoGP in Ungheria: tutti gli orari del weekend dei motori | Dove vedere qualifiche e gare in tv.

Gp d’Ungheria di MotoGp, Marc Marquez vince la gara. Bagnaia è terzo ilfaroonline.it/2026/06/07/gp-… #news #notizie #cronaca x.com

2026 Gran Premio di Ungheria: Discussione sulla gara MotoGP reddit

MotoGP 2026. GP di Ungheria a Balaton. La MotoGP non ha festeggiato le 100 vittorie di Marc Márquez, ci credereste?Incredibile, ma vero, forse non tanto incredibile, solo il frutto della nuova politica, quella che le classi minori non contano più nulla ... msn.com

MotoGP | GP Ungheria, Rivola: Errore di Martin difficile da accettare [VIDEO]Dopo l'entusiasmo e i risultati positivi raccolti al Mugello, il weekend del Gran Premio d'Ungheria si è concluso nel peggiore dei modi per il team Aprilia Racing. A pesare sull'esito della gara è sta ... motograndprix.motorionline.com