MotoGp Spagna Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia

Dopo quasi otto mesi di assenza, il pilota ha preso parte alla gara Sprint del Gran Premio di Spagna a Jarez de la Frontera e si è piazzato primo, davanti al collega di squadra in Ducati e a un altro pilota italiano. La competizione ha visto il ritorno in pista di Marquez, che ha concluso al primo posto, mentre i suoi avversari sono arrivati rispettivamente secondo e terzo.

(Adnkronos) – Marc Marquez torna dopo 245 giorni e vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jarez de la Frontera davanti al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Lo spagnolo torna al successo in casa in una gara funestata dalla pioggia che ha cambiato le carte in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate MotoGp, in Thailandia trionfa Acosta: vince gara Sprint davanti a Marc Marquez(Adnkronos) – Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp... Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MotoGP Jerez, Classifica Prove: super Alex Marquez! Bez 3° tra Diggia e Marc; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP Jerez, Marc Marquez non si sente da podio: Ecco il mio problema maggiore; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez. MotoGP, qualifiche Gran Premio di Spagna: Marc Marquez conquista la pole position, Bezzecchi quartoLo spagnolo della Ducati gira in 1'48087 davanti alla Honda di Zarco (+0140) e la Ducati VR46 dell'azzurro Di Giannantonio. Quarta piazza per il leader del mondiale su Aprilia ... corrieredellosport.it MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la SprintMarc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Terzo Franco Morbidelli con la Ducati VR46 ... ansa.it Christian Horner è presente a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna della MotoGP. L'ex team principal di Red Bull F1 è assieme a Stefano Domenicali, CEO del Liberty's F1 Group. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #F1 #Formula1 #For - facebook.com facebook MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com