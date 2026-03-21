Gp del Brasile di MotoGp Marc Marquez vince la gara Sprint | lo spagnolo torna a vincere

Marc Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp a Goiania, domenica 21 marzo 2026. La corsa si è svolta con circa un’ora e 20 di ritardo rispetto all’orario iniziale, a causa di un problema sul rettilineo che ha causato il rinvio. Lo spagnolo ha concluso primo, dopo aver superato gli avversari durante la competizione.

Goiania, 21 marzo 2026 – Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, il pilota spagnolo ha trionfato sulla pista di Goiania, posticipata di un’ora e 20 per chiudere un buco che si era aperto sul rettilineo al termine delle qualifiche della top class. Marc Marquez torna così a vincere una Sprint e lo fa davanti a Di Giannantonio, partito dalla pole position e beffato nel finale, con Martin e la sua Aprilia che chiude al terzo posto. Al 4° posto si piazza Bezzecchi, seguito da Ogura e Quartararo. Settima piazza per Alex Marquez, seguito da Pecco Bagnaia, Acosta e Moreira. In testa al Mondiale c’è ancora Acosta con 2 punti di vantaggio su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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