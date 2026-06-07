Giunta Episcopo col garofano | Luigi Iorio è il nuovo assessore alle Attività Produttive

L’avvocato Luigi Iorio è stato nominato nuovo assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia. La nomina è ora ufficiale e sostituisce il precedente incarico.

Ora è ufficiale: l’avvocato Luigi Iorio è il nuovo assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia. In serata, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha firmato il decreto di nomina. Solo nel primo pomeriggio i socialisti avevano presentato la loro terna. Ora portano il garofano in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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