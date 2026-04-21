Attività produttive l' assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle imprese

Domani a Palermo, l’assessore regionale alle Attività produttive presenterà quattro nuovi bandi rivolti allo sviluppo delle imprese. L’evento riguarda le opportunità offerte dal Programma di sviluppo Fesr Sicilia 2021-27 e si rivolge alle aziende interessate a finanziare progetti di crescita e innovazione. La presentazione si svolgerà in una sede pubblica e sarà aperta ai rappresentanti delle imprese e degli enti locali.

Domani a Palermo, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, illustrerà le opportunità previste dal Pr Fesr Sicilia 2021-27. Si tratta di un pacchetto organico di misure pensate per rafforzare il tessuto produttivo, sostenere la nascita di nuove imprese e incentivare gli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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