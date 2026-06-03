Sanità fondi europei lavoro ambiente e attività produttive | i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Campania

La Giunta regionale della Campania si è riunita oggi a Palazzo Santa Lucia e ha approvato diversi provvedimenti. Tra le decisioni prese, ci sono interventi in ambito sanità, allocazione di fondi europei, politiche sul lavoro, tutela ambientale e sostegno alle attività produttive. La riunione ha visto l’esame e l’approvazione di misure che riguardano vari settori strategici per la regione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli specifici delle singole iniziative.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato, tra gli altri, una serie di provvedimenti in materia di sanità, fondi europei, lavoro, ambiente e attività produttive.Fondi europeiLa Giunta ha approvato l'assestamento e la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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