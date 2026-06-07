Garda Cinema Film Festival | è tutto pronto per l’edizione 2026! Il tema è Cercando la felicità

Da nerdpool.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Garda Cinema Film Festival tornerà nel 2026 con il tema “Cercando la felicità”. La manifestazione è diretta dal giornalista e critico cinematografico e organizzata dall’associazione La Decima Musa, con il patrocinio del Comune di Garda.

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Torna  GARDA CINEMA Film Festival, manifestazione diretta dal giornalista e critico cinematografico  Franco Dassisti  e organizzata dall’associazione  La Decima Musa  presieduta da  Nica Currò, con il patrocinio del Comune di Garda. Dal  10 al 14 giugno 2026,  con una speciale  pre-apertura martedì 9 giugno,  la sesta edizione del festival porterà ancora una volta sul Lago di Garda  sei giorni di cinema, incontri e dialoghi con alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama italiano contemporaneo.  Tema dell’edizione 2026 è  “Cercando la felicità”, filo conduttore che attraversa film, incontri e conversazioni. In un presente segnato da conflitti e incertezze, Garda Cinema sceglie di interrogare il tema della felicità non come evasione, ma come possibilità di guardare al presente attraverso uno spiraglio di speranza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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