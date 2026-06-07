Il Garda Cinema Film Festival tornerà nel 2026 con il tema “Cercando la felicità”. La manifestazione è diretta dal giornalista e critico cinematografico e organizzata dall’associazione La Decima Musa, con il patrocinio del Comune di Garda.

Torna GARDA CINEMA Film Festival, manifestazione diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò, con il patrocinio del Comune di Garda. Dal 10 al 14 giugno 2026, con una speciale pre-apertura martedì 9 giugno, la sesta edizione del festival porterà ancora una volta sul Lago di Garda sei giorni di cinema, incontri e dialoghi con alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama italiano contemporaneo. Tema dell’edizione 2026 è “Cercando la felicità”, filo conduttore che attraversa film, incontri e conversazioni. In un presente segnato da conflitti e incertezze, Garda Cinema sceglie di interrogare il tema della felicità non come evasione, ma come possibilità di guardare al presente attraverso uno spiraglio di speranza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Garda Cinema Film Festival: è tutto pronto per l’edizione 2026! Il tema è “Cercando la felicità”

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