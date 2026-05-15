Festival Internazionale del Cinema di Pompei tutto pronto per la seconda edizione
Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei si appresta a tornare per la sua seconda edizione. L'evento vedrà in concorso quindici cortometraggi italiani e sei lungometraggi provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà nella città partenopea, offrendo una vetrina internazionale per le opere selezionate. La settimana dedicata al cinema prevede proiezioni, incontri e momenti di confronto tra registi e pubblico. La rassegna si svolgerà in diverse location della città e si concluderà con una cerimonia di premiazione.
Con la seconda edizione torna il Festival Internazionale del Cinema di Pompei con 15 cortometraggi italiani in concorso e sei lungometraggi internazionali. Pompei Legends Padel Cup, Bobo Vieri, Dida, Quagliarella, Di Canio e altre legends del calcio italiano fra i protagonisti dell’iniziativa Terremoto, forte scossa di md 4.0 a Montefredane in provincia di Avellino Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. Arrestati 2 uomini . 🔗 Leggi su 2anews.it
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