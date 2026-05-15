Festival Internazionale del Cinema di Pompei tutto pronto per la seconda edizione

Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei si appresta a tornare per la sua seconda edizione. L'evento vedrà in concorso quindici cortometraggi italiani e sei lungometraggi provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà nella città partenopea, offrendo una vetrina internazionale per le opere selezionate. La settimana dedicata al cinema prevede proiezioni, incontri e momenti di confronto tra registi e pubblico. La rassegna si svolgerà in diverse location della città e si concluderà con una cerimonia di premiazione.

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