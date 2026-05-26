Isabella Ferrari apre la nuova edizione del Garda Cinema Film Festival
L’attrice Isabella Ferrari ha aperto la sesta edizione del Garda Cinema Film Festival con una serata dedicata a lei. La manifestazione, diretta dal critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa, presieduta da Nica Currò, ha visto Ferrari protagonista dell’evento di apertura. La serata ha coinvolto il pubblico con interventi e proiezioni, segnando l’avvio della rassegna cinematografica.
Sarà una serata dedicata a Isabella Ferrari ad aprire il percorso verso la sesta edizione del Garda Cinema Film Festival, la manifestazione diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa, presieduta da Nica Currò. In attesa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
ISABELLA FERRARI GUEST STAR DELLA QUINTA PUNTATA DEL GIALAPPASHOW
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Temi più discussi: Isabella Ferrari apre la nuova edizione del Garda Cinema Film Festival; Isabella Ferrari a Garda Cinema Film Festival; Isabella Ferrari con la gonna di camoscio midi e i sandali mesh: l'outfit classy chic a Cannes 2026 è l'idea di primavera da copiare; I sandali a rete di Isabella Ferrari che slanciano la gamba anche con il laccetto alla caviglia.
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