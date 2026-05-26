Isabella Ferrari apre la nuova edizione del Garda Cinema Film Festival

Notizia in breve

L’attrice Isabella Ferrari ha aperto la sesta edizione del Garda Cinema Film Festival con una serata dedicata a lei. La manifestazione, diretta dal critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa, presieduta da Nica Currò, ha visto Ferrari protagonista dell’evento di apertura. La serata ha coinvolto il pubblico con interventi e proiezioni, segnando l’avvio della rassegna cinematografica.