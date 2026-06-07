Gara 4 semifinale playoff Lba 2025 26 | Venezia fa fuori Bologna e raggiunge Milano in finale scudetto

Da sport.periodicodaily.com 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia ha eliminato Bologna nella gara 4 delle semifinali playoff Lba 202526 con il punteggio di 90-83, chiudendo la serie sul 3-1. La squadra ha conquistato così il passaggio alla finale scudetto, dove affronterà Milano. La partita ha visto Venezia prevalere nel quarto periodo, portando a casa la vittoria decisiva. Ora le due squadre si preparano per l’ultimo atto della stagione.

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Sarà Venezia a sfidare Milano nell’ultimo atto per la conquista del titolo nazionale. Nella gara 4 semifinale playoff Lba 202526, la Reyer ha eliminato Bologna(90-83), chiudendo sul 3-1 la serie. Per i lagunari si tratta della prima volta in finale dopo sette anni dall’ultima apparizione. GARA 4 SEMIFINALE PLAYOFF LBA 202526: VENEZIA-BOLOGNA 90-83 In virtù del 2-1 accumulato nelle tre precedenti sfide, i lagunari cercano subito di indirizzare la gara a loro favore per chiudere ogni discorso e volare in finale. Venezia però riesce a chiudere il primo quarto avanti di un solo punto, per poi subire il sorpasso degli emiliani nel secondo quarto, andando all’intervallo lungo sotto di cinque(42-37). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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