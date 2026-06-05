Gara 3 semifinale playoff Lba 2025 26 | Venezia rimonta Bologna e si porta avanti nella serie
Venezia ha vinto la terza partita della semifinale playoff Lba 202526 contro Bologna con il punteggio di 93-85. La squadra di casa si è imposta e si è portata avanti nella serie con un risultato di 2-1. La partita si è svolta sul campo di Venezia, che ha ottenuto il successo grazie a una prestazione complessiva superiore. Bologna ha tentato di recuperare nel quarto periodo, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match.
Venezia fa valere il fattore campo nella gara 3 semifinale playoff Lba 202526, e supera Bologna per 93-85, guidando così la serie per 2-1. Decisivo per i lagunari la prova di Tessitori, autore di 22 punti e 10 assist. GARA 3 PLAYOFF SEMIFINALE LBA 202526: VENEZIA-BOLOGNA 93-85 Inizio favorevole ai felsinei che partono subito forte nel primo periodo sotto il segno di Edwards. Dopo la prima pausa breve i padroni di casa cercano di rimettersi in moto, riducendo lo svantaggio di 5 punti all’intervallo lungo. Il copione non cambia nemmeno ad inizio ripresa: Venezia prima pareggia i conti a fine terzo quarto(59-59), poi allunga nel periodo finale fino ad arrivare a +13. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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