Gara 3 semifinale playoff Lba 2025 26 | Venezia rimonta Bologna e si porta avanti nella serie

Notizia in breve

Venezia ha vinto la terza partita della semifinale playoff Lba 202526 contro Bologna con il punteggio di 93-85. La squadra di casa si è imposta e si è portata avanti nella serie con un risultato di 2-1. La partita si è svolta sul campo di Venezia, che ha ottenuto il successo grazie a una prestazione complessiva superiore. Bologna ha tentato di recuperare nel quarto periodo, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match.