Venezia ha vinto a Bologna con il punteggio di 91-83 nella prima gara della semifinale playoff Lba 202526. La squadra ha concluso il match con un vantaggio di otto punti rispetto alla squadra di casa. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le formazioni che hanno combattuto fino all’ultimo minuto.

Colpo a sorpresa di Venezia, che fa sua gara 1 semifinale playoff Lba 202526, andando a vincere a Bologna(91-83). Ai felsinei non basta un grande Edwards, autore di 17 punti, mentre il lagunari possono contare su Wiltjer, autore di 26 punti. GARA 1 SEMIFINALE PLAYOFF LBA 202526: BOLOGNA-VENEZIA 83-91 Gli emiliani provano a sfruttare il fattore casalingo imponendo il loro ritmo già nel primo quarto, toccano la doppia cifra di vantaggio. Sul finire di parziale Venezia riduce lo svantaggio, chiudendo il primo quarto sotto di cinque. Bologna torna spingere in apertura di secondo quarto e torna sul +11, ma anche stavolta i lagunari si rimettono in partita, presentandosi all’intervallo lungo sotto di uno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gara 1 semifinale playoff Lba 2025/26: Venezia sbanca Bologna

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Gara1 semifinale playoff Virtus Bologna-Reyer Venezia: parola a Neven Spahija-TG Plus SPORT Venezia

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