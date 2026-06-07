Futuro De Bruyne De Laurentiis chiede consiglio a Conte! La decisione sul belga

Il presidente del Napoli ha chiesto un parere a Conte sul futuro di De Bruyne, che potrebbe lasciare il club. Il tecnico ha espresso dubbi sulla sua utilità tattica per la squadra. La decisione sul giocatore belga non è ancora ufficiale.

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli. De Laurentiis ha consultato Conte sul futuro del belga e il tecnico ha espresso dubbi sulla sua utilità tattica per la causa azzurra. Antonio Conte non ha apprezzato le critiche del centrocampista sulla sua filosofia di calcio. Il belga aveva contestato l’approccio tattico del mister, privilegiando l’estetica al risultato. Una posizione che ha irritato l’allenatore salentino, il quale ha deciso di far filtrare il suo pensiero attraverso il vice Cristian Stellini. Le parole di Stellini rispecchiano esattamente la visione di Conte. Il collaboratore tecnico ha risposto così alle critiche di De Bruyne: “Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto al risultato di una stagione”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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