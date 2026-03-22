Il belga ha comunicato chiaramente la sua scelta, mettendo fine a ogni incertezza sul suo futuro. Napoli ha ottenuto quattro vittorie di fila, consolidando la sua posizione e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La squadra sembra aver trovato una buona continuità, mentre l’atmosfera tra tifosi e staff resta carica di attesa per le prossime sfide.

È un momento senza dubbio positivo per il Napoli. I partenopei hanno definitivamente ingranato e con ben quattro successi consecutivi hanno di fatto chiuso la questione Champions League. Tanto è dipeso ovviamente dal ritorno di diversi azzurri, che per troppo tempo sono mancati ad Antonio Conte. Il primo pensiero non può che andare a Kevin De Bruyne, che si è finalmente lasciato alle spalle il brutto infortunio, con il suo rientro che si è subito fatto sentire. Il centrocampista belga ha già dimostrato di poter essere ancora molto prezioso per la causa, non solo per questo finale di stagione. De Bruyne resta al Napoli: resterà in azzurro anche dopo il Mondiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, decisione irremovibile di De Bruyne: il belga ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro

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