Napoli ultimatum a Conte | De Laurentiis chiede chiarezza sul futuro

Il presidente del Napoli ha inviato un messaggio diretto all'allenatore, chiedendo chiarimenti sul suo futuro. La comunicazione è arrivata dopo settimane di incertezza riguardo alla prosecuzione del rapporto tra le parti. La richiesta di chiarezza è stata comunicata ufficialmente attraverso canali interni alla società, senza annunci pubblici. La situazione ha generato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa di eventuali sviluppi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una mossa da partita a scacchi, studiata nei tempi e nelle modalità. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un messaggio chiaro ad Antonio Conte: il momento delle decisioni è arrivato. Ora o mai più. Il presidente azzurro è disposto anche a separarsi dal tecnico salentino, ma solo alle proprie condizioni e nei tempi stabiliti dalla società. L’obiettivo è evitare scenari già vissuti in passato, come quello della Juventus, quando Conte lasciò improvvisamente per approdare poco dopo sulla panchina della Nazionale, come sottolinea Raffaele Auriemma su Tuttosport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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