Il Milan ha deciso di mettere in lista di sbarco i calciatori Fofana e Loftus-Cheek, considerati deludenti. La rosa dei giocatori scontenti si allarga, senza che siano ancora definiti l’allenatore, il direttore sportivo e la strategia di mercato per la prossima stagione. La squadra non ha ancora un progetto chiaro e le decisioni sono in fase di valutazione. La società non ha comunicato ufficialmente i piani futuri.

Il Milan non sa ancora chi allenerà la squadra la prossima stagione, non ha un direttore sportivo e non ha una strategia di mercato definita. Eppure una cosa è già chiara: la rosa che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato sarà profondamente diversa da quella attuale. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek si aggiungono alla lista dei calciatori che potrebbero lasciare Milanello nel corso dell’estate. Entrambi non hanno rispettato le attese riposte su di loro, in particolare in questa stagione, e il loro futuro potrebbe essere lontano da San Siro. Una lista di partenti che si allunga. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Fofana e Loftus-Cheek non hanno convinto: il Milan li mette in lista di sbarco insieme a una rosa di scontenti e delusioni

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