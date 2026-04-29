Milan cessioni di Fofana e Loftus-Cheek | per il Diavolo sarebbe un grande risparmio a bilancio

Il Milan sta valutando la possibilità di cedere i giocatori Fofana e Loftus-Cheek nel corso dell’estate. La società considera questa operazione come un potenziale risparmio a livello di bilancio. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma le discussioni interne si sono concentrate su queste due partenze. Entrambi i calciatori sono attualmente sotto contratto con il club e potrebbero essere venduti nelle prossime settimane.

Il Milan continua con la sua stagione, ma si può già pensare alle possibili mosse per il futuro del club. A centrocampo c'è il rischio di sovrabbondanza in vista della prossima stagione, specialmente se Luka Modric dovesse rimanere e se la dirigenza dovesse chiudere per il colpo Leon Goretzka, in uscita da parametro zero dal Bayern Monaco. Inoltre, ci potrebbero essere altri giocatori al rientro dai prestiti per il Milan: Comotto, Zeroli e Bondo. Anche qui, il Diavolo dovrà decidere cosa fare per il loro futuro. Per questo il Milan potrebbe pensare anche ad eventuali cessioni nel reparto. Jashari e Ricci sono investimenti recenti per il futuro, è difficile che possano partire.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, cessioni di Fofana e Loftus-Cheek: per il Diavolo sarebbe un grande risparmio a bilancio Notizie correlate Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessioneIl Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Calciomercato Milan, due addii in vista: Fofana e Loftus?Cheek verso la Premier per finanziare il nuovo progettoTorino già al lavoro per il 2026/27: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Milan prepara la rivoluzione a centrocampo: dal rinnovo di Modric a Goretzka e Fofana, chi può arrivare e chi può partire in estate; Avanti tutta per Goretzka? Ma c'è Milan-Juve e la stagione non è finita; Calciomercato Milan, interesse per Koné del Sassuolo: chi può fargli spazio; Osservatore Milan avvistato al Franchi, un centrocampista nel mirino. Fofana e Loftus-Cheek in uscita: interesse dall'InghilterraAnche la prossima estate dobbiamo aspettarci un Milan che cambierà volto, con i vari reparti, specialmente centrocampo e attacco, destinati a modificare la propria fisionomia. E ... milannews.it Calciomercato Milan news | Leon Goretzka sempre più vicino, Loftus-Cheek in uscita (oggi 29 aprile 2026)Calciomercato Milan news, oggi 29 aprile 2026: Leon Goretzka è sempre più vicino ai rossoneri, mentre Ruben Loftus-Cheek sembra ormai in uscita. ilsussidiario.net Il Milan apre alla cessione di Fofana e Loftus-Cheek Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ascolterà offerte per Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek in vista dell’estate Vi privereste di loro #A - facebook.com facebook Il Milan ascolterà offerte per Loftus-Cheek. Moretto: "La destinazione più probabile resta l'Inghilterra" x.com