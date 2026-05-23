Allegri ha detto che Fofana e Loftus-Cheek potevano fare di più durante la stagione. La loro prestazione è stata valutata insufficiente rispetto alle aspettative. Nessuna indicazione ufficiale sul futuro dei giocatori, ma si sottolinea che la loro crescita resta un punto di domanda. La conferenza stampa si è concentrata sui risultati stagionali e sulle possibilità di miglioramento. Non ci sono state dichiarazioni su eventuali cessioni o rinnovi contrattuali.

"Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo", queste le parole di Allegri prima dell'inizio della stagione. Il tecnico del Milan ha riposto grandi aspettative nei due centrocampisti, che però non sono state rispettate in campo. Fofana ha realizzato 2 gol in 35 partite, mentre Loftus-Cheek è a quota 3 in 32 presenze. Il bottino totale è di appena 5 reti: un terzo di quelle richieste da Allegri. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Massimiliano Allegri ha parlato anche della stagione di Fofana e Loftus-Cheek. Secondo il tecnico rossonero, i due centrocampisti avrebbero potuto dare di più, ma alcuni fattori hanno influenzato il loro rendimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Fofana e Loftus-Cheek potevano fare di più”. Quale futuro per loro?

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Ha senso per il Milan cedere Loftus-Cheek La cifra minima per non fare minusvalenza

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