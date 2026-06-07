Flora Canto ha rivelato di essere stata trattata in modo poco gentile da una conduttrice durante un’esperienza televisiva. La cantante ha raccontato di aver subito comportamenti poco rispettosi da parte della collega, senza fornire dettagli specifici su episodi o nomi. La sua testimonianza si concentra sulla mancanza di cortesia ricevuta in quella circostanza. Non sono stati riportati ulteriori sviluppi o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

Flora Canto si lascia andare a una confessione sorprendente e racconta di essere stata trattata con poca gentilezza da una collega durante un’esperienza televisiva. Le sue parole hanno immediatamente acceso il dibattito tra gli utenti, che hanno iniziato a cercare indizi sull’identità della protagonista della vicenda. Leggi anche: Flora Canto raccomandata? Lei rimanda l’accusa al mittente: ecco perché è stata penalizzata dalla storia con Brignano Dietro le luci della televisione e l’ apparente armonia che spesso viene mostrata sul piccolo schermo, possono nascondersi dinamiche molto più complesse di quanto il pubblico immagini. Collaborazioni professionali, rivalità, incomprensioni e rapporti difficili fanno parte di un ambiente competitivo, dove non sempre si instaurano legami di solidarietà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Flora Canto è stata trattata malissimo da una famosa conduttrice: ecco cosa è successo e chi sarebbe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flora Canto e il matrimonio con Enrico Brignano - La Volta Buona 15/05/2026o - 15/05/2026

Notizie e thread social correlati

Tra Elisa Isoardi e il fidanzato è finita malissimo: l’addio burrascoso, ecco cosa sarebbe successoElisa Isoardi e il suo compagno si sono lasciati in modo movimentato, con dettagli sulla rottura che sono stati resi noti recentemente.

Flora Canto raccomandata? Lei rimanda l’accusa al mittente: ecco perché è stata penalizzata dalla storia con BrignanoFlora Canto ha ricevuto una raccomandata, ma ha risposto negando le accuse e attribuendo la responsabilità a chi le ha rivolte.

Temi più discussi: Flora Canto: Io raccomandata da mio marito? Quelle sono altre…. E racconta dello sgarbo di una famosa collega; Flora Canto: Non sono raccomandata. Ho subito mobbing da una comica, mi ha umiliato pubblicamente; Flora Canto: Raccomandata da Brignano? Mio marito non ha il potere di farmi lavorare. Una comica mi ha fatto mobbing. E butta Geppi...; Pensavo di restare solo: Enrico Brignano racconta la svolta arrivata dopo i 50 anni.

Flora Canto spiega per quale motivo accettare di partecipare a #LOL è stato un errore, poi fa i nomi delle sue 3 comiche preferite L’ex tronista di #UominieDonne, moglie di Enrico Brignano, ha svelato di aver subito mobbing da una collega x.com

Flora Canto parla del mobbing subito da alcune colleghe comiche e al momento di fare i nomi la sua risposta accende il gossipPochi giorni fa Flora Canto è stata ospite di Non Lo Faccio X Moda il podcast di Giulia Salemi, nel corso dell'intervista l'ex tronista di Uom ... isaechia.it

Flora Canto ospite di Giulia Salemi: ''Non sono raccomandata altrimenti sarei sempre in video''Flora Canto è stata ospite del podcast 'Non lo faccio per moda' di Giulia Salemi. La 43enne ha parlato della sua carriera e della vita con Enrico Brignano e i due figli Martina e Niccolò. Dalla carrie ... gossip.it