Flora Canto ha ricevuto una raccomandata, ma ha risposto negando le accuse e attribuendo la responsabilità a chi le ha rivolte. La vicenda riguarda la sua relazione passata con un attore noto. La donna ha spiegato di essere stata penalizzata a causa della storia con l’attore, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti della comunicazione o sulle accuse. La situazione si inserisce nel contesto delle problematiche legate alla vita privata di personalità pubbliche.

Essere la compagna di un uomo molto famoso, soprattutto nel mondo dello spettacolo, spesso significa convivere con etichette, pregiudizi e sospetti difficili da scrollarsi di dosso. Flora Canto lo sa bene e, ospite del podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi, ha deciso di affrontare senza giri di parole uno dei temi che da anni accompagna il suo percorso professionale: l’accusa di essere “raccomandata” grazie alla relazione con Enrico Brignano. L’attrice e conduttrice, però, ha spiegato che la realtà sarebbe molto diversa da quella immaginata da tanti. Il solito cliché: stai con un uomo famoso? Allora sei raccomandata per forza: la risposta di Flora Canto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Flora Canto raccomandata? Lei rimanda l’accusa al mittente: ecco perché è stata penalizzata dalla storia con Brignano

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