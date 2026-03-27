Elisa Isoardi e il suo compagno si sono lasciati in modo movimentato, con dettagli sulla rottura che sono stati resi noti recentemente. Secondo quanto riporta la cronaca, i due avrebbero avuto un confronto acceso prima di separarsi definitivamente. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali, ma fonti vicine alla coppia hanno confermato la fine della relazione.

Elisa Isoardi e il fidanzato si sono lasciati: emergono nuovi retroscena che raccontano un addio tutt’altro che sereno. Ecco cosa sarebbe successo davvero dietro la rottura. Leggi anche: Dietro le quinte del programma di Elisa Isoardi è guerra tra due note conduttrici: clima tremendo nei corridoi Negli ultimi giorni, la storia tra Elisa Isoardi e l’ex compagno Ernesto Iaccarino sembrava essersi conclusa in modo sereno, invece è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Pare siano emersi alcuni retroscena che raccontano una versione diversa dei fatti. Un’evoluzione che ha sorpreso molti, soprattutto alla luce delle parole condivise inizialmente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tra Elisa Isoardi e il fidanzato è finita malissimo: l’addio burrascoso, ecco cosa sarebbe successo

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