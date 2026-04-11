Si accascia durante un giro in bici a Firenze | morto 17enne studente catanese disposta l’autopsia

Un ragazzo di 17 anni, studente di Adrano in provincia di Catania, è deceduto durante un’escursione in bicicletta a Firenze. La vittima si è accasciata mentre era in sella, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e approfondire le circostanze dell’accaduto. La famiglia e la scuola sono state informate dell’accaduto.

Uno studente di 17 anni, Gerlando Falzone, originario di Adrano, in provincia di Catania, ha perso la vita mentre era in gita scolastica a Firenze. Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro in sella a una bici elettrica, perdendo i sensi senza mai più riprendersi. La Procura del capoluogo toscano ha disposto il sequestro della salma per l’esecuzione dell’esame autoptico, che è previsto per la giornata di martedì prossimo. Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, su Facebook ha pubblicato un messaggio di cordoglio: «Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Era un giovane pieno di vita che ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, rivolgo un abbraccio fraterno a tutta la famiglia».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si accascia durante un giro in bici a Firenze: morto 17enne studente catanese, disposta l’autopsia Leggi anche: Firenze, studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore Leggi anche: Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze