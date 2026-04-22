Malore mentre si allena 17enne si accascia a terra Attimi di terrore sul campo di calcio

Durante un allenamento sul campo di calcio di Montelupo Fiorentino, un ragazzo di 17 anni si è improvvisamente accasciato a terra a causa di un malore. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, durante la sessione di esercizi con la squadra. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i giovani calciatori e gli adulti presenti.

Montelupo Fiorentino (Firenze), 22 aprile 2026 – Consueto ritrovo al campo sportivo Brandani di Montelupo (in via Landini), le solite risate nello spogliatoio e poi l’allenamento. Nessuno dei componenti della squadra Juniores del Montelupo, partecipante al campionato regionale di calcio della propria categoria, poteva immaginare che di lì a poco una serata come tante altre avrebbe rischiato di trasformarsi in tragedia. Sono da poco passate le 20 di martedì scorso, infatti, quando durante una partitella a tema per completare il riscaldamento uno dei ragazzi (non ancora maggiorenne) crolla improvvisamente a terra, senza che ci sia stato nessun contrasto con un compagno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore mentre si allena, 17enne si accascia a terra. Attimi di terrore sul campo di calcio Notizie correlate Leggi anche: Malore mentre lavora sul tetto, si accascia e muore: il dramma di Arturo Come sta Lameck Banda: si accascia a terra al Maradona, attimi di paura durante Napoli-LeccePaura per Lameck Banda: cosa è successo al Maradona Attimi di grande tensione allo stadio Diego Armando Maradona durante la sfida di Serie A tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Malore mentre si allena, 17enne si accascia a terra. Attimi di terrore sul campo di calcio; Cambio stagione e stress. Le più colpite le donne. I segreti anti stanchezza: cibo e attività fisica. Malore mentre si allena, 17enne si accascia a terra. Attimi di terrore sul campo di calcioIl giocatore della squadra Juniores del Montelupo ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Empoli. Il presidente: Il pronto intervento di un altro ragazzo e dell’allenatore ha probabilme ... lanazione.it Giovane calciatore va in arresto cardiaco mentre si allena, salvato dai compagni di squadraNon hanno esitato a fargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Il dirigente: I ragazzi piangevano, ma sono stati eroici ... msn.com Attimi di una grande, grandissima, notte di vera “Pazza #Inter”… …Meravigliosi… #InterComo x.com ++SPARATORIA A OSTUNI: IMPRENDITORE 60ENNE FERITO NELLA ZONA ARTIGIANALE+++ Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Ostuni. Un imprenditore di circa 60 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nella zona artigianale, alla periferia dell - facebook.com facebook