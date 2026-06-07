ecco il giorno della storia della juve stabia

Mercoledì alle 11:00 si svolgerà un evento importante per la Juve Stabia, che si terrà al Centro Direzionale di Napoli. L'iniziativa riguarda un momento significativo per la squadra, che coinvolge la presenza di rappresentanti e tifosi. L'appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e assistere a questa occasione speciale. La data e l'orario sono stati comunicati ufficialmente, invitando i presenti a raggiungere il luogo previsto.

Mercoledi alle ore 11:00 si fa la storia, la nostra STORIA! TUTTI A NAPOLI! Centro Direzionale piazza Enrico Cenni Torre B, NESSUNO DEVE MANCARE, facciamo sentire la gratitudine e l’affetto a chi ci ha salvato dalla morte sportiva certa, diamo il giusto tributo a chi c’è stato da mesi, sobbarcandosi impregni economici importanti, anche non essendo proprietario, a chi ha creduto ed investito nella NOSTRA JUVE STABIA! STABIESI UNITI VERSO IL CENTRO DIREZIONALE! PORTATE ANCHE I VOSTRI BIMBI! L'articolo proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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