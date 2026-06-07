dylan thomas echi di una solida incertezza intessuta di suoni

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare in un edificio pubblico senza autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto ieri pomeriggio, quando il soggetto è stato sorpreso vicino all’ingresso principale. La persona è stata condotta in commissariato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e unità di sicurezza, che hanno gestito la situazione senza ulteriori complicazioni.