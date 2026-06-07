Dylan Thomas echi di una solida incertezza intessuta di suoni
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare in un edificio pubblico senza autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto ieri pomeriggio, quando il soggetto è stato sorpreso vicino all’ingresso principale. La persona è stata condotta in commissariato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e unità di sicurezza, che hanno gestito la situazione senza ulteriori complicazioni.
Poeti del Novecento Sullo sfondo il poeta autodistruttivo, il performer alcolista, il Dylan Thomas preda dei propri eccessi; e in primo piano il rapporto fisico con i versi: «Così fragoroso a me stesso», da Biblion Poesia che squarcia le generazioni, la poesia di Dylan Thomas nasce dal fuoco dell’esperienza, dal contatto con una natura ribelle, selvaggia e coriacea. È da qui che si espande la sua «voce d’organo», come ha scritto Gabriele Frasca, una voce che ha «premura nei confronti delle parole». «E tu, padre mio, là sulle tristi vette, maledici, ti prego, benedicimi ora con lacrime feroci. Non andartene mite in quella buona notte,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Capossela alla serata inaugurale di Radio3 del Salone del Libro di Torino con “L’infanzia del mondo. Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas”Il 13 maggio il Salone del Libro di Torino ha aperto i battenti con un evento speciale di Radio3, che ha visto protagonista Vinicio Capossela.
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Oggi sul manifesto scrivo di Dylan Thomas, del suo mito, della sua poesia dirompente, sofferta, aurorale ( Biblion edizioni ): facebook