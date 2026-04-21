Suoni di ta pum echi di speranza

Alle 14.30 si svolgerà un'escursione naturalistica guidata che partirà da un punto ancora da comunicare agli iscritti. La passeggiata si svolgerà fino al Forte di Nàole, conosciuto come il “difensore del Baldo”. Durante il percorso si ascolteranno suoni e echi che accompagnano il cammino.

Ore 14.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti e inizio escursione naturalistica guidata verso il Forte di Nàole: il “difensore del Baldo”. Raggiungeremo poi Malga Zocchi percorrendo la strada militare che saliva al forte da Lumini. Ore 18.30, arrivo a Malga Zocchi, piccolo.🔗 Leggi su Veronasera.it

The Seeking, Waiting Life Rewarded | Psalm 27:1 EXPLAINED

Notizie correlate

Interiorità-tà-tà, la nuova via antiperformativa per rimorchiare onlineTinder ha emanato una nuova guida per vivere l’amore in modo inclusivo e accessibile, a uso esclusivo degli utenti di sesso maschile e imperniata...

Referendum, Conte: “Avete scudato la Santanchè, smettetela con le fandonie”. Mulé non risponde e attacca: “Comizietto sull’onestà-tà-tà”Durissimo scontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè in un dibattito tenutosi...