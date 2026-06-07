Paulo Dybala continuerà a giocare con la maglia della Roma. La trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino è stata definita, con le firme ancora da apporre. Mancano solo alcuni passaggi burocratici prima di ufficializzare il nuovo accordo. Nessun dettaglio sui termini contrattuali è stato comunicato. La decisione è stata presa senza ulteriori trattative in corso.

La storia tra Paulo Dybala e la Roma non finisce qui. La trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino è di fatto chiusa: mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici e formali prima che tutto diventi ufficiale. A riportarlo è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, voce tra le più attendibili sul mercato internazionale. La Joya, insomma, non andrà da nessuna parte. La fumata bianca è questione di formalità. Nelle ultime settimane il futuro di Dybala era rimasto avvolto in una certa nebbia, con voci e scenari alternativi che si rincorrevano. La ricostruzione di Moretto dissolve i dubbi: la trattativa tra le parti è definita nella sostanza, e quello che resta da fare è puramente procedurale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dybala resta alla Roma: la trattativa è definita, mancano solo le firme #ASRoma x.com

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