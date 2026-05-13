Dybala resta alla Roma? Gasperini aspetta l’ok dai Friedkin

Da ildifforme.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Dybala alla Roma rimane incerto, mentre l’allenatore Gasperini attende una risposta definitiva dai Friedkin, proprietari del club. Gasperini conosce le capacità del calciatore e riferisce di una volontà comune di proseguire insieme alla squadra. La trattativa tra le parti coinvolge ancora alcuni aspetti da definire prima di arrivare a una decisione ufficiale.

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Gasperini conosce bene la qualità di Dybala ed è conscio della voglia condivisa di andare ancora avanti insieme, in giallorosso. La via rimane una soltanto per la permanenza: un ridimensionamento del contratto su una base di 22,5milioni più bonus. Nel frattempo la Roma e Massara hanno trovato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto Dopo le dichiarazioni di Paulo alla fine della sofferta vittoria contro il Parma, la domanda che aleggia a Trigoria è una:Dybala resta alla Roma? La presenza del suo agente Carlos Novel, ieri al centro sportivo giallorosso ha lasciato tutto l’ambiente sbigottito. Gasperini ha parlato chiaro e sarebbe“contento se rimanesse alla Roma”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Dybala: standing ovation Gasperini Ferguson:

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