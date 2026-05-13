Il futuro di Dybala alla Roma rimane incerto, mentre l’allenatore Gasperini attende una risposta definitiva dai Friedkin, proprietari del club. Gasperini conosce le capacità del calciatore e riferisce di una volontà comune di proseguire insieme alla squadra. La trattativa tra le parti coinvolge ancora alcuni aspetti da definire prima di arrivare a una decisione ufficiale.

Gasperini conosce bene la qualità di Dybala ed è conscio della voglia condivisa di andare ancora avanti insieme, in giallorosso. La via rimane una soltanto per la permanenza: un ridimensionamento del contratto su una base di 22,5milioni più bonus. Nel frattempo la Roma e Massara hanno trovato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto Dopo le dichiarazioni di Paulo alla fine della sofferta vittoria contro il Parma, la domanda che aleggia a Trigoria è una:Dybala resta alla Roma? La presenza del suo agente Carlos Novel, ieri al centro sportivo giallorosso ha lasciato tutto l’ambiente sbigottito. Gasperini ha parlato chiaro e sarebbe“contento se rimanesse alla Roma”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dybala resta alla Roma? Gasperini aspetta l’ok dai Friedkin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dybala: standing ovation Gasperini Ferguson:

Notizie correlate

Calciomercato Roma, summit Friedkin-Gasperini: il piano per DybalaIn un clima di febbrile attesa per il finale di stagione, la Roma accelera sulla programmazione del prossimo anno attraverso un vertice decisivo tra...

Situazione Dybala, Gasperini insiste per il rinnovo: la decisione dei FriedkinA seguito delle parole del numero 21 post Parma-Roma si sono alimentate le voci intorno alla situazione contrattuale con il club giallorosso.

Temi più discussi: Dybala resta alla Roma? Paulo 'preoccupato' su futuro dopo Parma-Roma; Edicola - ?? Roma, Dybala ai saluti. Juve, rinnovo Kalulu prima del Mondiale; Dybala ancora alla Roma, è la settimana della verità: Gasperini pressa il club (che vuole stravolgere le cifre del contratto); Paulo Dybala resta alla Roma? Le ultime novità sul futuro della Joya.

DYBALA, OLTRE ALLA ROMA C'È POCO: DAL BOCA OFFERTA BASSA, CONTATTI COL FLAMENGO La situazione di Paulo Dybala resta totalmente in sospeso. L'argentino aspetta di parlare direttamente con la proprietà e intanto rivive una situazione si x.com

Roma fa un grande recupero proprio alla fine per mantenere viva la loro corsa alla Champions League. Dramma finale! - reddit.com reddit

Roma, sotto i riflettori il futuro di Dybala e Pellegrini: la situazioneLa Roma riflette sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: tra i problemi fisici e il rendimento altalenante, il loro futuro resta da scrivere ... derbyderbyderby.it

Roma, l'agente di Dybala è arrivato a Trigoria. Ma non sono previsti contatti coi FriedkinPaulo Dybala ha chiesto chiarezza alla Roma in merito al proprio futuro. Il contratto dell'argentino coi giallorossi scadrà al termine di questa stagione, quindi fra due partite, col club dei Friedkin ... tuttomercatoweb.com