La Roma cancella il passato e si affida a D’Amico | ore decisive per le firme di Dybala e Pellegrini

Notizia in breve

La Roma ha rimosso i propri vertici societari e sta lavorando a una ristrutturazione completa in vista della prossima stagione. Le trattative con Dybala e Pellegrini sono in fase avanzata, con le firme attese nelle prossime ore. La società ha deciso di affidarsi a un nuovo dirigente, D’Amico, come parte del cambio di rotta. I giocatori coinvolti sono al centro delle trattative per il rinnovo o il trasferimento.