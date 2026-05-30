La Roma cancella il passato e si affida a D’Amico | ore decisive per le firme di Dybala e Pellegrini
La Roma ha rimosso i propri vertici societari e sta lavorando a una ristrutturazione completa in vista della prossima stagione. Le trattative con Dybala e Pellegrini sono in fase avanzata, con le firme attese nelle prossime ore. La società ha deciso di affidarsi a un nuovo dirigente, D’Amico, come parte del cambio di rotta. I giocatori coinvolti sono al centro delle trattative per il rinnovo o il trasferimento.
La Roma azzera i propri vertici societari e avvia una rifondazione totale in vista della prossima stagione. Come rivelato da un’inchiesta del quotidiano Il Messaggero, l’addio di Claudio Ranieri è stato seguito dall’ufficialità della risoluzione consensuale con il direttore sportivo Frederic Massara, una mossa che certifica la fine del vecchio ciclo dirigenziale a Trigoria. Per sostituirlo la proprietà ha scelto Tony D’Amico, già sollevato dal suo incarico all’ Atalanta per fare spazio a Cristiano Giuntoli. Il dirigente è ormai a un passo dalla firma dopo la fine dell’esperienza a Bergamo, favorita dagli ottimi rapporti rimasti con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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