Apre la mostra 100 disegni per 100 anni per il Centenario dell' Università Iuav

In occasione del centenario della sua fondazione, l’Università Iuav di Venezia ha inaugurato la mostra intitolata “100 disegni per 100 anni”. L’esposizione, promossa dall’Archivio Progetti Iuav, è curata da un team di professionisti e vede la collaborazione di diversi giovani studiosi. La mostra rimarrà aperta al pubblico e presenta un centinaio di disegni realizzati nel corso di un secolo di attività.

In occasione del Centenario della sua fondazione, l’Università Iuav di Venezia presenta la mostra “100 disegni per 100 anni”, promossa dall'Archivio Progetti Iuav, a cura di Gabriella Liva, Marzia Marandola, Gundula Rakowitz, con la collaborazione di Giulia Bersani, Giulia Conti, Alessandro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Fo a 100 anni: Roma accoglie il centenario conIl 24 marzo 2026 Roma diventerà il palcoscenico principale per onorare il centenario della nascita di Dario Fo, nato nel 1926 a Sangiano. Pozzuoli celebra i 100 anni di Vincenzo Parisi: la città abbraccia il suo centenarioNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta.