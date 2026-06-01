Manna ha già il sostituto di Juan Jesus pronto!

Il Napoli si appresta a salutare Juan Jesus, il cui contratto scade a fine giugno, e ha già trovato il suo sostituto. Il difensore brasiliano, ormai vicino all’addio dopo diversi anni con la squadra, sarà sostituito da un nuovo giocatore. La decisione di non rinnovare il contratto è ormai definitiva e il club ha già individuato il nuovo elemento che prenderà il suo posto in rosa.

Il Napoli si prepara a salutare Juan Jesus al termine della stagione. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto a fine giugno, sembra ormai destinato a lasciare il club azzurro dopo diversi anni trascorsi all’ombra del Vesuvio. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbero previsti incontri per discutere un eventuale rinnovo, segno di una separazione ormai definita. L’addio dovrebbe avvenire in un clima sereno e rispettoso, come riconoscimento del contributo offerto dal giocatore durante la sua esperienza in maglia partenopea. Pur non essendo sempre stato titolare fisso, Juan Jesus ha rappresentato una risorsa utile per la squadra: specialmente l’anno scorso, dopo l’infortunio di Buongiorno ha garantito prestazioni solide che hanno contribuito allo scudetto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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