Nel Marvel Cinematic Universe, Captain America ha affrontato 15 villain, partendo da Batroc e arrivando a Thanos. Gli scontri vanno dal più debole al più potente, coprendo oltre dieci anni di film. La serie si concentra sui confronti tra il protagonista e i vari antagonisti, senza includere altri dettagli o analisi. La sequenza di avversari rappresenta un arco temporale lungo, con un’evoluzione nella minaccia rappresentata dai nemici affrontati.

Per oltre un decennio, lo Steve Rogers di Chris Evans è stato la bussola morale indiscussa del Marvel Cinematic Universe. Un uomo fuori dal tempo che, meglio di chiunque altro, comprendeva cosa significasse lottare per i propri ideali. Introdotto nel 2011 con Captain America – Il primo Vendicatore come uno scricciolo di Brooklyn che si rifiutava di gettare la spugna, Rogers è cresciuto lungo tutta la Saga dell’Infinito diventando la coscienza degli Avengers, fino a fronteggiare Thanos trattenendo il Guanto dell’Infinito con la sola forza di volontà. Quando ha appeso lo scudo al chiodo alla fine di Avengers: Endgame, scegliendo una vita tranquilla nel passato con Peggy Carter, il vuoto si è fatto sentire eccome. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Da Batroc a Thanos: i 15 Villain affrontati da Captain America nel MCU, dal più debole al più devastante!

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