Da Batroc a Thanos | i 15 Villain affrontati da Captain America nel MCU dal più debole al più devastante!

Da nerdpool.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel Marvel Cinematic Universe, Captain America ha affrontato 15 villain, partendo da Batroc e arrivando a Thanos. Gli scontri vanno dal più debole al più potente, coprendo oltre dieci anni di film. La serie si concentra sui confronti tra il protagonista e i vari antagonisti, senza includere altri dettagli o analisi. La sequenza di avversari rappresenta un arco temporale lungo, con un’evoluzione nella minaccia rappresentata dai nemici affrontati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per oltre un decennio, lo Steve Rogers di Chris Evans è stato la bussola morale indiscussa del Marvel Cinematic Universe. Un uomo fuori dal tempo che, meglio di chiunque altro, comprendeva cosa significasse lottare per i propri ideali. Introdotto nel 2011 con Captain America – Il primo Vendicatore come uno scricciolo di Brooklyn che si rifiutava di gettare la spugna, Rogers è cresciuto lungo tutta la Saga dell’Infinito diventando la coscienza degli Avengers, fino a fronteggiare Thanos trattenendo il Guanto dell’Infinito con la sola forza di volontà. Quando ha appeso lo scudo al chiodo alla fine di Avengers: Endgame, scegliendo una vita tranquilla nel passato con Peggy Carter, il vuoto si è fatto sentire eccome. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

da batroc a thanos i 15 villain affrontati da captain america nel mcu dal pi249 debole al pi249 devastante
© Nerdpool.it - Da Batroc a Thanos: i 15 Villain affrontati da Captain America nel MCU, dal più debole al più devastante!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Avengers: Doomsday riscriverà da zero lo scontro tra Iron Man e Captain America: ecco come

Daredevil Born Again 2: Jessica Jones torna nel MCU, ma non è più solaJessica Jones fa il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe con il secondo episodio di Daredevil: Born Again.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web