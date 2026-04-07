Jessica Jones fa il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe con il secondo episodio di Daredevil: Born Again. La presenza dell’eroina segna un momento di continuità tra le serie passate e il nuovo capitolo, suscitando l’interesse di chi ha seguito le storie degli anni precedenti. La serie, che riprende le avventure di personaggi già noti, si inserisce in un contesto che combina elementi classici del genere con nuove narrazioni.

Il debutto di Daredevil: Born Again nel Marvel Cinematic Universe (MCU) non è solo un ritorno alle origini “street-level” del franchise, ma una vera e propria operazione nostalgia che sta entusiasmando i fan della vecchia era Netflix. Dopo la conferma del ritorno di Charlie Cox (Matt Murdock) e Jon Bernthal (The Punisher), la Stagione 2 si prepara a scuotere le fondamenta del MCU con un ritorno attesissimo: quello di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. Tuttavia, un dettaglio emerso dall’ultimo trailer ha sconvolto il web: Jessica Jones ha una figlia. ## Il ritorno di Jessica Jones e lo shock dei fan Nell’ultima volta che l’abbiamo vista su Netflix, Jessica era la solita detective privata cinica e solitaria. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil Born Again 2: Jessica Jones torna nel MCU, ma non è più sola

Daredevil - Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailerCharlie Cox e Krysten Ritter protagonisti nelle prime immagini della seconda stagione della serie MCU disponibile in streaming.

Daredevil: Born Again 2 apre le porte a Shadowland: l’MCU prepara il lato oscuro di Matt MurdockL’attesa per Daredevil: Born Again 2 è ormai agli sgoccioli e il materiale promozionale diffuso dai Marvel Studios punta in una direzione che sta...

NEW LOOK AT BLACK SUIT IN DAREDEVIL BORN AGAIN SEASON 2!

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Daredevil: Born Again - Stagione 2È piuttosto insolito come le tendenze degli spettatori si stiano spostando verso l'Universo Cinematografico Marvel. Certo, c'è il dibattito in corso sulla stanchezza dei supereroi e su come questo sti ... gamereactor.it

What time does Daredevil: Born Again season 2 episode 4 drop on Disney+? Release timing for all regions, how to watch and moreDaredevil: Born Again season 2 is about to air the fourth episode. Read on to know the release timings across the globe. msn.com

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Jessica Jones and Karen Page trailers and JJ stunt double have been spotted on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. Looks like Krysten Ritter will be back as Jessica Jones for the next season. (via: @vinyl_justin) x.com