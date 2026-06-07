Cristiano Malgioglio sogna Sanremo | Voglio vincere e andare all’Eurovision

Da superguidatv.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristiano Malgioglio ha dichiarato di voler partecipare e vincere al Festival di Sanremo, con l’obiettivo di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. La sua intervista è stata trasmessa durante una puntata del programma condotto da Francesca Fialdini. Malgioglio ha espresso il desiderio di tornare sul palco di Sanremo e di raggiungere la competizione internazionale con un suo brano.

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Cristiano Malgioglio non smette mai di sorprendere. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi. a ruota libera su Rai 1, il paroliere, autore e amatissimo personaggio televisivo ha parlato dei suoi prossimi impegni, del suo rapporto con la televisione e di un desiderio che potrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera: partecipare al Festival di Sanremo. Cristiano Malgioglio torna a Tale e Quale Show. La prima conferma riguarda il ritorno di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Malgioglio sarà ancora una volta tra i protagonisti dello show e, come sempre, promette commenti sinceri, ironia e grande personalità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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